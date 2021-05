Grippesaison : Die echte Grippe – was ist eine Influenza?

In Zeiten der Covid-19-Pandemie geht ein Virus fast unter: das Influenza-Virus. In jedem Jahr rollt in den kalten Monaten die saisonale Grippewelle, mal schwerer und mal weniger schlimm, aber doch seit Urzeiten fast so regelmäßig wie ein Uhrwerk.

So wie im Jahr 2020 der Erreger von Covid-19, das Corona-Virus SARS-CoV-2, führt auch das Influenza-Virus in jedem Jahr zu schweren Erkrankungen und zu vielen Toten. Allerdings fällt es vielen Menschen schwer, wegen der sich ähnelnden Symptome, eine echte Influenza von einer eher harmlosen Erkältung – einem "grippalen Infekt" – zu unterscheiden. Oder gar von Covid-19. Sie alle gehören zu den akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) oder auch "akuten Atemwegserkrankungen".

Wir werfen hier ein Licht besonders auf die Influenza und beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist eine Grippewelle?

Immer wenn innerhalb eines kurzen Zeitraums in einem bestimmten Bereich die Fallzahlen einer Erkrankung stark ansteigen, spricht man von einer Welle. Der medizinische Fachbegriff dafür ist Epidemie – ein zeitliches und örtliches begrenztes erhöhtes Auftreten von Krankheitsfällen.

Seit dem Jahr 2020 ist der Begriff der Welle durch die grafische Darstellung der Covid-19-Fallzahlen für jeden deutlich geworden. Wenn man den Verlauf der Fallzahlen gegen die Zeit in einer Kurve darstellt, beschreibt diese jene Wellen, die mal steiler oder flacher ansteigen und nach einer Zeit wieder abebben.

Das gilt auch für die echte Influenza. Die Grippesaison ist auf der Nordhalbkugel immer im Herbst und Winter, zwischen der 40. Kalenderwoche Anfang Oktober und der 20. Kalenderwoche Mitte Mai – in der kältesten Zeit. Zu Grippewellen kommt es für gewöhnlich innerhalb dieses Zeitraumes, wenn dann die Erkrankungen zunehmen.

Das Robert-Koch-Institut, das als Bundesinstitut des Bundesgesundheitsministeriums unter anderem für die Krankheitsüberwachung und -prävention zuständig ist, erhebt laufend die Zahlen zu akuten Atemwegserkrankungen – den sogenannten ARE (Akute respiratorische Erkrankungen). Diese werden als "ARE-Aktivität" oder "ARE-Rate" erhoben und veröffentlicht. In diesen enthalten sind auch Influenza-Erkrankungen, aber auch die vielen an sich deutlich harmloseren grippalen Infekte, also Erkältungen. Steigt aber die ARE-Rate insgesamt an, ist auch die Wahrscheinlichkeit einer akuten Grippewelle hoch.

Mit Labortests wird dann festgestellt, ob es sich um eine echte Influenza handelt. Man hat beim RKI definiert, dass man von offiziell von einer Grippewelle spricht, wenn mindestens jede fünfte Probe von Patienten mit grippeähnlichen Symptomen auch tatsächlich eine echte Influenza ist. Bei einer Grippewelle sind mindestens zehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung infiziert - also mindestens zwischen acht und 16 Millionen Menschen in Deutschland.

Tritt eine solche Welle nicht nur lokal begrenzt sondern weltweit als Häufung von Krankheitsfällen auf, spricht man von einer Pandemie. Der Pandemie-Fall wird durch den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet, wie das im Jahr 2020 etwa bei der Covid-19-Pandemie der Fall war.

Da sich der Grippeerreger laufend verändert, fallen Grippewellen unterschiedlich stark aus. Weil es wegen der Ähnlichkeit zu Erkältungen sowie einem möglichen symptomlosen Verlauf eine hohe Dunkelziffer an Infektionen gibt, lässt sich die Schwere einer Grippewelle am ehesten mit dem Vergleich der Todeszahlen belegen. So starben an der außergewöhnlich schweren Grippe der Saison 2017/2018 rund 25.100 Menschen in Deutschland. Ähnlich schwerwiegend war zuvor nur die "Asiatische Grippe" 1957/58 mit rund 29.000 Grippe-Toten. Die Spanische Grippe, die 1918 bis 1920 in drei Wellen grassierte, führte zu insgesamt rund 400.000 Toten im damaligen Deutschen Reich.

Wann beginnt die Grippewelle in Deutschland, wann endet sie und wann ist ihr Höhepunkt?

Innerhalb der kalten Monate von Herbst bis zum Frühjahr – der Grippesaison – kann der Beginn einer Grippewelle unterschiedlich liegen. Das hängt von vielen Faktoren ab wie etwa insbesondere dem Wetter oder auch, ob zu bestimmten Zeiten besonders viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.

Kalte und feuchte Witterung begünstigen das Überleben der Influenza-Viren im Freien und auf Oberflächen, während viel direkter Sonnenschein die Erreger abzutöten vermag. Gleichzeitig halten sich in normalen Zeiten Menschen bei Kälte eher in geschlossenen Räumen auf, und dazu beeinflusst kalte Witterung die Immunabwehr negativ.

Nach den Erfahrungen des RKI lag der Beginn der Grippewellen in der Vergangenheit häufig im Januar. Sie dauerten dann meist drei bis vier Monate an mit Höhepunkten entsprechend im Februar oder März.

Als Messstationen über die aktuellen Grippe-Fälle in Deutschland dient dem Robert-Koch-Institut dabei ein Netzwerk aus rund 700 Haus- und Kinderärzten in Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI).

Ehrenamtlich teilen diese dem RKI das ganze Jahr über die Zahl der akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) in ihren Praxen mit. Die Experten des RKI rechnen daraus die sogenannte Krankheitslast in der Bevölkerung hoch und veröffentlichen jede Woche dazu einen Bericht.

Welche Symptome hat eine Influenza und wie können Laien eine echte Grippe von einem grippalen Infekt unterscheiden?

Husten, Schnupfen, Kratzen im Hals sind gerade in den kalten Monaten weit verbreitet. Wann aber ist das "nur" eine Erkältung, wann eine Grippe – oder sogar Covid-19? "Eine Erkältung wird oft als 'grippaler Infekt' bezeichnet, hat mit der echten Grippe, der Influenza, jedoch nichts zu tun", sagt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts.

Eine Influenza sei häufig durch einen sehr plötzlichen Erkrankungsbeginn mit Fieber oder deutlichem Krankheitsgefühl gekennzeichnet, verbunden mit Muskelschmerzen, häufig auch Kopfschmerzen sowie Reizhusten, sagt die RKI-Sprecherin.

Vor allem das Gefühl, von jetzt auf gleich krank zu sein, sich "wie vom Baum erschlagen" zu fühlen, ist dabei ein Kriterium, dass eine echte Influenza von einer eher "harmlosen" Erkältung unterscheidet. Wer Symptome einer echten Grippe hat, ist häufig wirklich schwer krank. Allerdings sind nur rund ein Drittel aller Infizierten tatsächlich mit deutlichen Symptomen krank. Weitere 33 Prozent entwickeln nur leichte, eher unspezifische Symptome, und jeder Dritte ist infiziert, ohne Krankheitszeichen überhaupt zu bemerken.

Die echte Influenza wird von Influenzaviren ausgelöst (s.u.) während Erkältungen von mehr als 30 verschiedenen Erregern wie etwa Rhinoviren oder auch bestimmten Typen von Coronaviren hervorgerufen werden, erklärt Glasmacher.

"Zu den Symptomen einer Erkältung zählen Halsschmerzen, Schnupfen und Husten, seltener auch erhöhte Temperatur oder Fieber. In Einzelfällen, etwa bei immunsupprimierten Menschen und Kleinkindern, kann jedoch auch eine Erkältung zu schweren Komplikationen führen", sagt die RKI-Sprecherin.

Da Erkältungsviren unter anderem durch Mutationen einer stetigen Veränderung unterliegen - und es so viele verschiedene gibt, gibt es bislang keine Impfstoffe gegen sie - und im Unterschied zu Influenzaviren gibt es auch bis heute keine spezifischen Medikamente gegen Erkältungsviren, lediglich gegen die Symptome.

"Es ist oft nicht möglich, Influenza und Erkältung anhand der Symptome zu unterscheiden, dies ist nur mit einem Labortest möglich", erklärt Glasmacher.

Gleiches gilt im Prinzip auch für die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöste Covid-19-Erkrankung, die mittlerweile häufig einfach "Corona" genannt wird. Auch deren Symptome sind meist eher unspezifisch. Husten, Fieber, Schnupfen und der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn wurden dazu bislang als Symptome erfasst.

Bei den schweren Verläufen entwickeln Covid-19-Patienten allerdings häufig schwere Lungenentzündungen, die mit weiteren Faktoren tödlich enden können.

"Die echte Grippe kann vor allem bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Schwangeren zu Komplikationen wie beispielsweise einer Lungenentzündung führen und dann sogar tödlich verlaufen", erklärt Glasmacher.

Anders als bei Covid-19, wo die Viren die Lunge unmittelbar schwer schädigen und beim schweren Verlauf eine virale Lungenentzündung hervorrufen können, sind tödliche Verläufe bei Influenza meist durch eine sekundäre bakterielle Lungenentzündung verursacht. Die Bakterien infizieren dabei die von den Influenzaviren vorgeschädigte Lunge. Allerdings gibt es auch seltener unmittelbar durch das Influenzavirus ausgelöste mitunter tödliche Lungenentzündungen.

Was ist der Erreger der echten Influenza, welche Grippetypen gibt es?

Erreger der echten Grippe sind dabei überwiegend Alphainfluenzaviren, genauer gesagt Influenza A, seltener Betainfluenzaviren (Influenza B) und noch sehr viel seltener Gammainfluenzaviren (Influenza C).

Influenza A, von dem es mehrere Subtypen gibt, hat dabei als Wirt nicht nur den Menschen, sondern auch vor allem Schweine und Vögel, aber auch Pferde, Nerze, Seehunde, Wale, Haushunde und Katzen.

Die Untertypen unterscheiden sich unter anderem anhand ihrer Oberflächenmarker "Hämagglutinin" (H) und "Neuraminidase" (N). Nach den bislang 18 H- und 11 N- Untertypen werden sie benannt, also H1N1, H1N2 und so weiter. Bestimmte Subtypen befallen zumeist nur bestimmte Wirte und werden dann etwa als "Schweinegrippe" oder "Vogelgrippe" bezeichnet. Die Bezeichnungen sind allerdings nur umgangssprachlich.

Jedoch mischen sich die Typen auch oft, wenn etwa Schweine, Vögel oder auch Menschen von verschiedenen Typen infiziert sind. Einige genetische Besonderheiten des Virus erleichtern ihm dabei, Gene auszutauschen und Untertypen zu mischen – dazu kommen Mutationen, so dass Influenza regelmäßig besonders vom Tier auf den Menschen überspringt. Die echte Grippe zählt insgesamt also auch zu den Zoonosen, zu Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergehen können. Im Fall von Influenza kommt es aber auch zur Übertragung vom Mensch auf Tiere.

Als das wichtigste Reservoir des Virus gelten Wasservögel – die Zugbewegungen der Tiere tragen auch zur Verbreitung der Influenza bei.

Influenza B kommt dagegen hauptsächlich beim Menschen vor sowie bei Seehunden. Influenza C spielt besonders bei Schweinen eine Rolle, kann aber auch milde Symptome beim Menschen hervorrufen, der dann wiederum Schweine anstecken kann.

Welche Grippe ist meldepflichtig?

Meldepflichtig ist in Deutschland eine Influenza dann, wenn es sich um eine zoonotische Influenza handelt. Also dann, wenn das (für gewöhnliche Influenza A) Grippe-Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Beispielsweise wenn im Umfeld eines bekannten Ausbruches von Vogelgrippe auch Menschen mit dem gleichen Virus-Subtyp erkranken. Dann nämlich besteht die Gefahr, dass sich ein neuer Subtyp an den Menschen angepasst hat und nun auch in der Bevölkerung Erkrankungen auslöst.

Der Hintergrund ist, dass Subtypen (überhaupt Viren), die "neu" beim Menschen (oder überhaupt einer Tierart) ankommen, meist besonders gefährlich sind. Sie führen eher zu schweren oder tödlichen Verläufen als Viren, die schon länger bei der Art vorkommen. Da Viren auf ihre Wirte für ihre Vermehrung angewiesen sind, ist es aus evolutionärer Sicht für sie eigentlich nicht sinnvoll, den Wirt zu töten. Ein gut angepasster Krankheitserreger macht den Wirt "nur ein bisschen" oder gar nicht merklich krank, vermehrt sich und wird eher still und leise an andere weitergegeben.

Daher haben Epidemiologen, (also Forscher, die die Verbreitung und Ursachen von Krankheiten untersuchen) besonders neue, meist aus gerade aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungene, Viren (oder Bakterien) wie den Covid-19-Erreger, Ebola oder eben neue Influenza-Viren stets besonders im Blick.

Was hilft bei einer Grippewelle, und wie kann man sich vor der Influenza schützen?

"Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer Infektionen sind eine korrekte Hustenetikette und das Einhalten eines Mindestabstandes von krankheitsverdächtigen Personen, ergänzt durch eine gute Händehygiene – und natürlich die Impfung für die besonders gefährdeten Gruppen", sagt RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher.

Das gilt für Influenza - aber eben auch für Erkältungen und natürlich auch für Covid-19. Dementsprechend sind durch die Corona-Maßnahme mit der AHA + L -Regel, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften tatsächlich auch Infektionen mit Erkältungsviren und Influenzaviren geringer als sonst.

Die Übertragung durch Tröpfcheninfektion oder durch das Einatmen von Aerosolen ist sowohl bei Covid-19 als auch bei der Grippe der Hauptinfektionsweg.

Das Influenza-Virus findet sich ebenso wie das SARS-CoV-2-Virus in den Tröpfchen, die beim Husten, Niesen, Sprechen und Atmen von infizierten Menschen ausgeschleudert werden und innerhalb von rund zwei Metern Entfernung zu Boden sinken.

Trocknen die Tröpfchen in der Luft, entstehen infektiöse Aerosole, die eingeatmet werden können - und die sich auch weiter als jene zwei Meter in der Luft verteilen können. Trockene Raumluft im Winter durch Heizungen begünstigt daher die Ansteckung mit Influenza (aber auch mit Covid-19 und Erkältungen).

Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes oder auch von FFP2-Masken (die eine bessere Filterfunktion haben als einfache Stoff oder Papiermasken) hält einen Gutteil der Tröpfchen zurück und vermindert die Entstehung von Aerosolen - FFP2-Masken schützen dabei auch vor dem Einatmen der Erreger.

Im Unterschied zum Corona-Virus (nach bisherigem Wissenstand) werden aber sowohl Influenza- als auch viele Erkältungsviren auch über das Auge übertragen. Das heißt, kommen Tröpfchen oder Aerosole mit Erregern in Kontakt mit der Augenschleimhaut, kann es auch zu einer Infektion kommen. Das ist der Grund, warum etwa behandelnde Mediziner auch eine Schutzbrille im Umgang mit Infizierten tragen.

Bei Influenza und Erkältungsviren spielen nachweislich auch Kontakt- oder Schmierinfektionen eine Rolle. Für den Covid-19-Erreger ist dies Stand Ende 2020 noch nicht abschließend geklärt.

Bei der Schmierinfektion wird der Erreger von kontaminierten Oberflächen in der Regel zunächst auf die Hand übertragen - klassisches Beispiel ist die Türklinke, angefasst vom Infizierten, der zuvor in die Hand statt in den Ellenbogen geniest hat oder sich die Nase geputzt hat.

Von der Hand gelangen die Erreger dann ins Gesicht, direkt durch Augenreiben ins Auge oder früher oder später in den Mund. Jeder Mensch fasst sich statistisch drei bis vier Mal pro Stunde ins Gesicht - oder eben bis zu rund 200 Mal pro Tag. Entsprechend sind auch Nasensekret oder Speichel infektiös.