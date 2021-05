Fakt 1: Was kann einen grippalen Infekt auslösen?

Typische Erkältungsviren, wie Rhino- oder Adenoviren, sind die Ursache für eine Erkältung. Die Viren werden in der Regel per Tröpfcheninfektion übertragen und gelangen so in Schleimhäute von Mund und Nase. Das Immunsystem der Betroffenen reagiert dann mit klassischen Erkältungssymptomen.