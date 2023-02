Medizin der Zukunft Eine App auf Rezept gegen Kopfschmerz und Rückenprobleme

Es gibt sie in allen Farben und Formen, in High-Tech-Ausführung oder ganz simpel: Schrittzähler, Pulsmessgeräte, Fitnesstracker, GPS-Uhren – das digitale Zeitalter ist längst auch in unserem medizinischen Alltag angekommen. Wir messen Distanzen, stoppen Zeit, zählen Schritte, sammeln Punkte und archivieren Trainings-Fortschritte. Angst vor Daten haben wir nicht. Und dennoch könnte man so viel mehr damit erreichen als das bloße Sammeln für den privaten Gesundheitsplan. „Daten retten Leben“, sagt Georg Ertl. Der Internist und Kardiologe ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin (DGIM), die sich die Themen Datenschutz und -nutzen sowie Digitalisierung in der Medizin auf das Jahresprogramm 2023 geschrieben hat.