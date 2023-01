Ratgeber für Eltern 10 Tipps, damit Ihre Kinder gesund essen

„Was für die Gesamtbevölkerung empfohlen wird, gilt ganz ähnlich auch für Kinder ab dem Kleinkind- und Vorschulalter aufwärts“, sagt Prof. Berthold Koletzko aus München. Er ist Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit und der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Doch es gibt ein paar Besonderheiten: Für Wachstum und Entwicklung brauchen Kinder große Mengen an Energie und essenziellen Nährstoffen. „Das gilt vor allem in den Phasen, in denen sie rasch wachsen, also im frühen Kindesalter und dann wieder während des Wachstumsschubs in der Pubertät“, sagt Koletzko. Er arbeitet als Kinder- und Jugendarzt am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München.