Belastung am Arbeitsplatz Forscher messen Stress durch Tipp- und Mausklickverhalten

Die Art und Weise, wie Menschen tippen und ihre Computermaus benutzen, kann ein besserer Stressindikator sein als ihre Herzfrequenz: Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie entwickelten daraus ein Modell, das nach ihren Angaben künftig dabei helfen könnte, chronischem Stress am Arbeitsplatz frühzeitig vorzubeugen.