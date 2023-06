Gendermedizin Warum Frauen und Männer anders krank werden

Frauen benötigen mehr Schmerzmittel, Männer bekommen eher einen Herzinfarkt – ganz so einfach ist es nicht, aber Tatsache ist: Die Biologie spielt den Geschlechtern ab und an einen Streich. Was das für Mensch und Medizin bedeutet.

07.06.2023, 12:36 Uhr

Beschwerden bei der Menstruation gehören zu den typischen Problemen des weiblichen Geschlechts. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Regina Hartleb

Was ist Gendermedizin?