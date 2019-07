RP-Sprechstunde : Gefährliche Warzen

Düsseldorf Humane Papillomviren, beim Geschlechtsverkehr übertragen, können ansteckende Feigwarzen hervorrufen. Sie gelten als krebsauslösend.

Seit 2006 ist in Deutschland die HPV-Impfung zugelassen. Neu ist, dass nicht nur Mädchen im Alter zwischen neun und 17 Jahren geimpft werden sollen, sondern auch Jungs im gleichen Alter, da durch die männlichen Jugendlichen die Viren übertragen werden. Die Impfung sollte noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen und ist sehr gut verträglich. Wünschenswert ist, die Impfquote für Deutschland von momentan nur 30,5 Prozent deutlich anzuheben. In Ländern, in denen ein Schulimpfprogramm wie in Australien, Schottland oder Kanada besteht, beträgt die Impfquote bis zu 80 Prozent. Dort nahmen die Genitalwarzen-Diagnosen um 93 Prozent ab.