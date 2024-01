Baby in Neuss gestorben Kritische Momente im Kreißsaal – wie riskant ist die Zangengeburt?

Gunnar Schwennicke ist leitender Oberarzt am Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach und wie Hildegard Schneider ein erfahrener Geburtshelfer. Auch er hält eine genaue Diagnostik und Einschätzung der jeweiligen Geburtssituation für unumgänglich: „Es ist immer ein Abwägen. Bei welchem Verfahren sind Mutter und Kind in welchem Maße gefährdet?“ Schwennicke sieht im Kaiserschnitt keinen Freifahrtschein, vielmehr sei dies ein komplexes Verfahren, bei dem auch Probleme entstehen können. Schwennicke: „Man muss sich den Kaiserschnitt ja einmal vorstellen. Wir schneiden der Gebärenden den Bauch auf und in ein sehr gut durchblutetes Organ.“ Die Probleme einer Sectio, die den Eingriff früher zu einem potenziell lebensbedrohlichen Risiko machten, sind heutzutage gut kontrollierbar. Es komme jedoch mitunter zu einem hohen Blutverlust, und „das Thromboserisiko ist um das Siebenfache im Vergleich zur normalen Geburt erhöht“. Zwei von drei Frauen bekämen zudem in der nächsten Geburt wieder einen Kaiserschnitt.