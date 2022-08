Fit wie ein Profi : Fußball-Training: Wie Sie auf dem Feld die Leistung steigern

Fußball fördert die Fitness - egal in welchem Alter. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Köln Trainieren wie ein Weltmeister. Aus dem Schatten der Gegner treten. Wenn das Ihr Ziel ist, finden Sie hier konkrete Tipps für ein effizientes Fußball-Training und zur Steigerung der Fitness.

Am Ball bleiben lohnt sich, denn Fußball fördert die Fitness. Wenn Sie einige Regeln beachten und kontrolliert trainieren, führt dies schneller zum Erfolg. Egal, in welchem Alter. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Bis wann kann man Fußball spielen?

Was wird beim Fußball alles trainiert?

Entscheidend beim Fußball ist die Schnelligkeitsausdauer, also die Ausdauerfähigkeit bei Leistungen mit hohen Geschwindigkeiten.

„Aus Sicht der Muskulatur ist Fußball in erster Linie eine Schnellkraftbelastung mit Ausdauerkomponente“, so Froböse. „Wenn man 90 Minuten spielt, hat das viel mit Ermüdungs-Widerstandsfähigkeit zu tun.“

Im Gegensatz zu reinen Ausdauer- oder Kraftsportarten erzielen Fußballspielende einen ganzheitlichen Trainingseffekt. Beim Fußball werden spielerisch Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination trainiert, so Froböse.

Wie gesund ist Fußball?

Wer nur einmal die Woche auf dem Fußballplatz trainieren kann, sollte an zwei weiteren Tagen auf andere Sportarten wie Schwimmen, Joggen, Krafttraining im Fitnessstudio oder Radfahren ausweichen, um seine Fitness zu steigern.

Im Verein oder mit Freunden kicken - wie findet man die richtige Mannschaft und Spielform?

Ob beim Probetraining im örtlichen Fußballverein oder auf der Wiese in der wilden Liga - Fußball ist in Deutschland sehr beliebt und wird überall gespielt.

Hobbyteams lassen sich im Internet, in Social-Media-Kanälen oder auf dem örtlichen Bolzplatz finden. Neue Team-Mitglieder sind meist gern gesehen, heißt es bei der Initiative „In-Form“. Vor allem an Wochenenden kicken in jeder größeren Stadt Freizeitkicker und Tresenmannschaften.