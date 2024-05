Fragen und Antworten Was Sie zum Klinik-Atlas der Bundesregierung wissen müssen

Das Krankenhaustransparenzgesetz, in dem der Online-Atlas verankert ist, ist Teil der geplanten großen Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ein zentrales Ziel des Gesetzes ist, dass die Bürger sich über die Leistungen der Krankenhäuser besser informieren und so entscheiden können, wo sie sich behandeln lassen wollen, wenn sie beispielsweise an Krebs erkrankt sind oder eine neue Hüfte brauchen. „Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, was Kliniken leisten“, so der Minister. Zugleich sollen sich Krankenhäuser stärker spezialisieren, um eine bessere Behandlungsqualität zu erzielen: Ungefähr ein Drittel der Krebspatienten werde derzeit nicht dort behandelt, wo optimale Ergebnisse zu erwarten wären, sagt Lauterbach. Spezialisierung rette Menschenleben.