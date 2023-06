Fünf Fragen zum Palmöl

Warum wird so oft vor Palmöl gewarnt?



Palmöl wird in Malaysia und Indonesien produziert. Dort wird der Regenwald für die Plantagen abgeholzt. Seit 1990 hat sich die Anbaufläche für das billige Öl mehr als verdoppelt, Wälder und gefährdete Tierarten (z.B. Orang Utans) werden dadurch verdrängt.

Wer in Zukunft ganz auf Produkte mit Palmöl verzichten will, .