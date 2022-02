Düsseldorf : Der Kampf gegen die Frühjahrsmüdigkeit

Düsseldorf In keiner anderen Jahreszeit passieren so viele Selbstmorde wie im Frühjahr. Nervosität und psychosomatische Beschwerden nehmen deutlich zu. Daran sind unter anderem Schilddrüse und Vitaminmangel schuld.

Die Tage werden wieder länger und wärmer, in den blühenden Wiesen sieht man Schmetterlinge und küssende Paare. Keine Frage: Der Frühling ist eine Zeit des Erwachens. Andererseits leidet jeder Zweite auch an Frühjahrsmüdigkeit. Außerdem: Depressive sind in dieser Zeit sogar besonders suizidgefährdet.

Laut einer Umfrage der Hildesheimer Wickert-Institute leiden mittlerweile 54 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen unter Frühjahrsmüdigkeit. Einer der Hauptgründe: Der Wechsel der Jahreszeit geht ihnen im wahrsten Sinne auf die Nerven - und damit treffen sie auch physiologisch ihren Zustand ziemlich auf den Punkt.

Info Frühjahrskinder Unter tropischer Hitze erlahmt die Libido Frühlingsgefühle Zwischen Februar und April werden hierzulande etwa zehn Prozent mehr Kinder geboren als im Jahresdurchschnitt. Was zurückgerechnet bedeutet, dass die sogenannten Frühjahrsgefühle eigentlich im Hochsommer ihren Höhepunkt finden. Hitze War allerdings der Sommer extrem heiß, bleibt der Geburten-Boom im nächsten Frühjahr aus. Denn unter tropischer Hitze erlahmt die Libido des Europäers.

Die Schweizer Chronobiologen Verena Lacoste und Anna Wirz-Justice ermittelten nämlich, dass im Frühjahr die Zahl der Morgenmuffel um die Hälfte zurückgeht, doch dafür auf der anderen Seite auch Nervosität und psychosomatische Beschwerden deutlich zunehmen, was für einen hohen Erregungszustand des vegetativen Nervensystems spricht. Und im Mai und Juni kommt es dann massiv, denn dort liegen die besonders schweren Phasen einer Depression: In keiner anderen Jahreszeit passieren so viele Selbstmorde.

Neben den Nerven spielt auch die Schilddrüse eine wichtige Rolle beim Entstehen der Frühjahrsmüdigkeit. Denn sie arbeitet nach dem Winter weniger als sonst, um den Arbeitsstoffwechsel zurückzufahren. Zum Ausgleich wird der Aufbaustoffwechsel angeregt: Kinder erleben zwischen März und Juni einen regelrechten Wachstumssprung, während Erwachsene ihrer Waage dabei zusehen müssen, wie ihr Zeiger erbarmungslos nach rechts driftet. Das Zurückfahren des Arbeitsstoffwechsels ist eben keine günstige Voraussetzung für den Kampf gegen den Speck, den man sich im bewegungsarmen, aber weihnachtsopulenten Winter oftmals zugelegt hat.

Außerdem führt speziell der April mit seinen Wetterkapriolen dazu, dass sich die Hautblutgefäße in ständigem Wechsel weit und eng stellen müssen, was Blutkreislauf und vegetatives Nervensystem belasten kann und entsprechend müde macht. Ganz zu schweigen davon, dass der vorausgegangene Winter an den Reserven eines Biostoffes gezehrt hat, dessen Bildung von den Sonnenstrahlen abhängt: Vitamin D.

"Nicht nur, dass die Tage im Winter kürzer sind", erklärt Bernd Uehleke vom Naturheilkunde-Lehrstuhl der Berliner Charité, "durch die wettergemäße Kleidung werden allenfalls noch Gesicht und Hände von der Sonne bestrahlt". Mit der Folge: Der Vitamin-D-Pegel geht in den Keller - und damit möglicherweise auch die Stimmung. Denn Wissenschaftler fanden unlängst Vitamin-D-Rezeptoren in genau jenen Hirnregionen, die für das Gedächtnis und die Stimmungslage zuständig sind. So vielfältig die potenziellen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit sind, so vielfältig sind auch die möglichen Gegenmaßnahmen. Hilfreich sind vor allem Freiluft- und Ausdauersportarten wie Joggen oder Radfahren. "Und regelmäßige Saunagänge von mindestens einem Mal pro Woche bereiten das Blutgefäßsystem auf die Wetterkapriolen vor", so Uehleke.

Auch Kneippsche Anwendungen verbessern die Anpassungsfähigkeit des Körpers. Beispielsweise, indem man bei der morgendlichen Dusche den Duschkopf mit dem wechselnd kalten und warmen Wasserstrahl über Arme und Beine zum Herzen hin bewegt.

Bleibt die Frage, ob man der Müdigkeit nicht einfach dadurch begegnet, indem man besonders viel schläft. Psychiater Tom Bschor von der Schlosspark-Klinik in Berlin warnt: "Wer den Schlaf künstlich in die Länge zieht, riskiert, dass er sich noch erschöpfter und abgeschlagener fühlt." Außerdem verstärken Schlaf-Überdosierungen die Neigung zur Depression. Nicht umsonst wird - quasi als Umkehrungsstrategie - der Schlafentzug von Psychiatern in der Behandlung von Depressionen eingesetzt.

