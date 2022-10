Weniger frieren : Mit diesen Tricks können Sie Ihr Kälteempfinden verändern

Dessau-Roßlau/Frankfurt/Main Wer draußen arbeitet, geht mit dem Winter anders um als ein Schreibtischtäter. Mit Wissen über den Körper und mit kleinen Veränderungen zu Hause lässt sich das eigene Kälteempfinden verändern.

Wo sich die eine richtig wohlfühlt, zieht sich der andere lieber einen dicken Pullover über. „Bei der Kälteempfindlichkeit gibt es individuell sehr große Unterschiede“, sagt Ralf Brandes, Professor für Physiologie an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main. Damit vertritt er einen Bereich der Medizin, der sich mit den normalen Funktionen des Körpers beschäftigt - und kennt sich mit dem Wärme- und Kälteempfinden aus.

Diese Tricks haben mit Thermorezeptoren im Körper zu tun, die dafür sorgen, dass wir Wärme und Kälte wahrnehmen. Sie erzeugen Nervenimpulse in Abhängigkeit von der Temperatur. So melden sie unserem Gehirn, ob unsere Umgebung - oder etwas, das wir berühren - kalt oder warm ist. Die Thermorezeptoren sitzen aber nicht nur in der Haut, sondern auch in unserem Körper. Und das kann man sich zunutze machen.