Sprechstunde: Fluorid fürs Baby?

Mönchengladbach Viele Eltern sind unsicher, wann ihre Kinder Fluorid gegen Karies bekommen sollen. Zahnärzte halten es für unentbehrlich – in richtiger Dosis.

Die kariesvorsorgende Wirkung ist eine permanente Oberflächenreaktion in und auf der äußersten Zahnschmelzschicht. Dabei können sogar beginnende Zahnschäden repariert werden. Eingelagerte Fluoridsalze machen den Zahn widerstandsfähiger gegen Karies und sind somit eine Versicherung bei kleinen Zahnsünden.

Deshalb empfehlen Zahnärzte heute Fluoride ein Leben lang – mit Zahnpasten, Spülungen und Speisesalz, jedoch keine Fluoridtabletten mehr. Für Kleinkinder bedeutet das: Kinder-Fluoridzahncreme vom ersten Milchzahn an verwenden, am Anfang nur ganz wenig, einmal täglich, etwa eine reiskorngroße Portion. Ab dem zweiten Lebensjahr sollte zweimal am Tag mit erbsengroßer Menge geputzt werden. Früher hatte die Kinderzahnpasta 250 ppm Fluoridanteil, der seit etwa 20 Jahren auf 500 ppm verdoppelt wurde. Aktuell empfehlen europäische Wissenschaftler, die Fluoridkonzentration noch einmal – jetzt auf 1000 ppm – zu verdoppeln. Das ist sinnvoll, und die Industrie wird sich wahrscheinlich bald darauf einstellen. Aber auch schon heute kann man die aktualisierte Empfehlung anwenden, indem man ab dem zweiten Lebensjahr „Juniorzahncreme“ benutzt, die vorab erst ab dem sechsten Lebensjahr empfohlen wurde.