RP-Sprechstunde : Wenn Kinder fliegen

Unser Autor Prof. Tim Niehues ist Direktor der Kinderklinik am Helios Klinikum Krefeld. Foto: Endermann, Andreas (end)

Flugreisen können für Kinder strapaziös sein. Manche Krankheiten erfordern präzise Vorkehrungen. Oft problematisch: der Druckausgleich.

Julia F. (32) aus Wesel fragt: „Meine Tochter Luise hatte vor drei Wochen eine Mittelohr­entzündung. Jetzt wollen wir in den Urlaub fliegen. Ist das gefährlich für Luise?“

Tim Niehues Gegen Flugreisen von gesunden Kindern ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Als Folge des niedrigeren Luftdrucks in der Flugzeugkabine dehnen sich eingeschlossene Körpergase bis zu 30 Prozent aus (so in den Nasennebenhöhlen und im Mittelohr), besonders schnell beim Steig- und Sinkflug.