Backen Flavour-Pulver können riskant sein

Wer bei Plätzchen und Kuchen am Zucker sparen oder gleich gänzlich darauf verzichten möchte, verwendet vielleicht eine Anregung, die in Rezeptvorschlägen für Kuchen, Cupcakes oder Kekse in sozialen Netzwerken kursiert: Geschmackspulver als vermeintlich gesündere Alternative. Doch um was handelt es sich bei dem Pulver und ist es bedenkenlos einsetzbar?