Fragen und Antworten : Was Sie zur Vibrationsplatte als Fitnessgerät wissen müssen

Was Sie zur Vibrationsplatte als Fitnessgerät wissen müssen

Eine der wichtigsten Übungen auf der Vibrationsplatte ist die Kniebeuge in allen Variationen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Köln Kleiner Aufwand, große Effekte bei nur wenigen Minuten Übungszeit pro Tag. Das versprechen die Hersteller von Vibrationsplatten. Doch sie bergen auch Risiken. Wir verraten Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Das Prinzip der Vibrationsplatte ist so einfach wie genial: Ein kleiner Motor versetzt die Platte in Schwingungen. Diese werden auf den Körper übertragen. Um die Vibrationen auszugleichen, spannen und entspannen sich die Muskeln reflexartig in schneller Folge - darunter auch die Tiefenmuskulatur, die für die Stabilisierung des Körpers wichtig ist. Das führt zu Muskelaufbau. Und: Auch die Knochen erhalten durch das Training womöglich Impulse, neue Substanz aufzubauen.