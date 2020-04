Fit mit RP-Personal-Trainer Uwe Felten : Liegestütze - Varianten für Anfänger bis Fortgeschrittene

Düsseldorf Die Liegestütze ist einfach auszuführen, gehört aber trotzdem zu den besten Übungen, um den gesamten Körper zu trainieren. Wem das simple "hoch und runter" zu langweilig, oder sogar schon zu leicht ist, zeigt Personal Trainer Uwe Felten im Video, die besten Liegestütz-Variationen.

Die Liegestütze ist die beste Eigengewichtsübung für Anfänger, um eine Grundfitness zu erlangen. Abgewandelt in Variationen kann sie auch eine fordernde Übung für fortgeschrittene Sportler sein.

Trotzdem glauben viele, dass die Übung als Training für Oberkörper, Brustmuskeln und Arme nicht ausreicht. "Das mag daran liegen, dass der Großteil der Leute, die das behaupten, die Liegestütz noch nie richtig absolviert haben", weiß RP-Personaltrainer Uwe Felten. Natürlich gibt es gut trainierte Sportler, die mehr als fünfzig oder gar mehr als hundert Liegestütze am Stück schaffen. Aber das ist die Ausnahme - fast alle, die das von sich selbst behaupten, machen die Übung einfach falsch.

Beginnen Sie damit, sich auf die Knie herabzulassen, stützen Sie sich mit den Händen etwas weiter als schulterbreit vor dem Körper ab. Die Hände sollten in der Ausgangsstellung etwa auf Höhe der Brust sein. Strecken Sie danach die Beine nach hinten aus und stellen Sie die Füße auf die Zehenspitzen.

Die Beine, Ihr Oberkörper und Kopf sollten eine möglichst gerade Linie bilden. Der Hintern sollte also nicht in die Höhe streben, aber auch nicht nach unten durchhängen. Außerdem gilt: Spannung in den Beinen halten, und der Kopf bildet die Verlängerung der Wirbelsäule.