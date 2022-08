Die besten Yoga-Übungen : Endlich Schluss mit Verspannungen!

Düsseldorf Langes Sitzen und Bewegungsmangel können zu Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich führen. Wer auf Schmerzmittel verzichten möchte, sollte diese fünf sanften Yoga-Übungen ausprobieren.

Der Mensch ist nicht für langes Sitzen und bewegungsarme Bürojobs gemacht - daran werden viele von uns auf schmerzhafte Weise erinnert. Schon in jungen Jahren können sich die Folgen eines passiven Lebensstils mit wenig Sport und Bewegungsmangel zeigen. Wer Symptome wie ziehende Schmerzen und Migräne verspürt, greift dann schnell zu Schmerzmitteln. Doch es gibt sanftere Alternativen.

Yoga ist eine gute Möglichkeit, um Verspannungen in Schultern und Nacken in den Griff zu bekommen. Die philosophische Lehre aus Indien bietet zahlreiche Übungen, die nicht nur effektiv, sondern auch für Anfänger geeignet sind. In unserer Infostrecke finden Sie fünf Asanas, die bei Verspannungen helfen können.