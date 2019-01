Serie „Endlich fit“: Erste-Hilfe: Das können Sie essen, wenn Sie sündigen müssen

Düsseldorf Soziale Kontakte sind wichtig, und manchmal lässt es sich einfach nicht umgehen, dass man auf Hochzeiten, Omas 70. Geburtstag oder Familienfesten den leckeren Verlockungen erliegt. Aber nicht jede Genuss-Sünde ist gleich schlimm. Wir geben Tipps, wie Sie diese Veranstaltungen meistern.

Auf Partys stehen oft auf allen Tischen Knabbereien – von Chips über Schokolade bis hin zu Nüssen. Auch hier ist den Nüssen der Vorzug zu gewähren. In ihnen stecken zumindest Kalorien in Form von gesunden Fetten, die der Körper verwerten kann. Chips dagegen sind sogenannte „leere Kalorien“ - in ihnen steckt so gut wie nichts Nahrhaftes für den menschlichen Körper. Bei der Schokolade sollte wenn möglich die Zartbitter-Variante gewählt werden – je höher der Kakaoanteil umso besser.

Ein paar Worte zum Alkohol: Man spricht zwar oft vom „Bierbauch“ - aber das Bier ist meist nicht wirklich am Bauch schuld. Was die Alkoholika auf Festivitäten angeht, so hat Bier auf 100 ml (ca. 45 kcal) deutlich weniger Kalorien als zum Beispiel Rum oder andere harte Drinks. Man beachte: ein Whiskey (20 ml) hat bereits 50 Kalorien, auf 100 ml hochgerechnet sind das bereits 250 kcal. Auch Wein hat deutlich mehr Kalorien als Bier. Hier liegt der der Wert bei ca. 60 kcal auf 100 ml. Hier bieten sich Wein-Schorlen als Ersatz an, sie liegen bei ca. 30 kcal. Wenig überraschend liegen die Liköre und Cocktails, was die Kalorien angeht, auch eher am oberen Ende der Skala. Bei drei Caipirinha a 300 ml hat man z. Bsp. schon fast 1000 Kilokalorien zu sich genommen!