Serie "Endlich fit“: Diese Psycho-Tricks helfen beim Abnehmen

Düsseldorf Im Grunde wissen Sie, wie das Abnehmen funktioniert. Und doch ist das überhaupt nicht einfach - überall lauern Fallstricke im Alltag. Uwe Felten verrät Ihnen Tricks, mit denen das Ganze leichter geht.

2) Gehen Sie nie, niemals, unter keinen Umständen, hungrig in einen Supermarkt. Ein leerer Magen will zu allem greifen, was an Hochkalorischem in den Regalen liegt.