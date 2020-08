Trendsport – Rasend schnell Kalorien verbrennen

Piloxing - fettverbrennender Volltrteffer

Wer eine Abwechslung zu Pilates sucht und auch an seiner Kraft arbeiten will, der findet beim Piloxing eine Alternative. Es ist eine Mischung aus Tanzen, Boxen und dem bekannten Training des Halteapparates. Mit Handschuhen ausgestattet, die je 300 Gramm Zusatzgewicht an die Arme bringen, geht es los. Ziel des intensiven Trainings ist, die Fettverbrennung anzuregen, das Herz so richtiog in Schwung zu bringen und Muskulatur aufzubauen. Nachteil: Die Musik gibt den Takt vor und nict Ihr individueller Rhythmus. Das kann für den einen überfordernd, für den anderen unterfordernd sein.

Zeitfaktor: 60 Minuten

Kalorienverbrauch: 600 Kalorien

Das wird trainiert: Ausdauer, Kraft, Selbstbewusstsein, Beweglichkeit

Das erreichen Sie damit: Verbesserte Körperwahrnehmung, Flexibilität, Fettabbau, Stressabbau, Training des Herz-Kreislaufsystems

Für wen geeignet: Einsteiger wie Sporterfahrene