Kleidung, Puls und Trainingsplan : Tipps vom Arzt für den Laufstart

Joggen und Muskelaufbau – mit diesen 10 Tipps klappt es

Viersen Frühlingssonne und das durch den Winter und die Pandemie gewachsene Hüftgold motivieren viele gerade jetzt zu einem sportlichen Reset. Doch die alten Turnschuhe zu schnüren und einfach loszurennen ist keine gute Idee. Was Laufanfänger und Neustarter wissen sollten.

Zu viel sitzen, zu wenig Ausdauer, Lust auf frische Luft und schließlich der Wunsch, wieder aus der Moppelecke zur Bikinifraktion zu wechseln - es gibt viele gute Gründe, mit dem Laufen zu starten. Aber mal ehrlich: Zu denen zu zählen, die schweren Schrittes mit hochrotem Kopf durch Wald und Flur hecheln, ist auch nicht cool. - „Vor allem aber ist es nicht gesund“, sagt Michael Fritz, stellvertretender Vorsitzender der Sportärztebundes Nordrhein, Sport- und Allgemeinmediziner und selbst erfahrener Ausdauerathlet. Denn beim Laufen geht es um mehr als darum, den inneren Schweinehund zu besiegen. Hier die wichtigsten Tipps für Laufanfänger:

Tipp 1: Vor dem Start den Gesundheitszustand checken

Laufen ist zwar eine der beliebtesten Ausdauersportarten, doch nicht für jeden geeignet. „Menschen mit ernsthaften orthopädischen Problemen, Fußfehlstellungen oder Arthrose in der Hüfte, in Beinen, Füßen oder Sprunggelenken sollten nicht laufen“, sagt Sportmediziner Fritz. Manchmal offenbart das auch der Blick auf die Waage: Ab einem BMI von 35 sollte man sich ebenfalls für eine andere Sportart entscheiden, rät Fritz. Schwimmen, Nordic Walking oder Radfahren stellen dann gesündere Alternativen dar. Für über 40-Jährige, die sportlich noch nie aktiv waren, macht vor dem Laufstart eine sportmedizinische Untersuchung Sinn. Bei dieser können beispielsweise Bluthochdruck oder eine nicht entdeckte Herzkrankheit ausgeschlossen werden. Diese sind zwar selten, aber sie können folgenreich sein

Tipp 2: Einen Bogen um Anfängerfehler machen

In diese Falle tappen fast alle Laufanfänger: Vom Ehrgeiz gepackt laufen die meisten zu schnell, zu oft und zu weit, sagt Sportmediziner Fritz. Sie überfordern sich damit schlichtweg und riskieren damit Schmerzen, Verletzungen und vor allem: wachsende Unlust den gerade erst begonnenen Sport überhaupt fortzusetzen. Denn Fitness ist nicht auf Knopfdruck da, sondern braucht ihre Zeit. Das ist normal.

Tipp 3: Zu Beginn forsch gehen, statt laufen

Vor allem nach längerer Sportpause sollte man lieber etwas untertourig starten und mit dem Gehen beginnen, rät Fritz. Wer schnellen Schrittes fünf Kilometer schafft, ist gut aufgestellt, um beim nächsten Training mit ersten kurzen Laufphasen zu starten. Grundsätzlich empfiehlt es sich drei bis viermal in der Woche 20 bis 40 Minuten zu trainieren. Auf einen Trainingstag sollte immer mindestens ein Ruhetag folgen

Tipp 4: Langsam starten, stetig steigern – der persönliche Trainingsplan

Für den Start empfiehlt es sich rund fünf Kilometer im Wechsel zwischen kurzen Lauf und Geh-Intervallen zurückzulegen. „Dazu bieten sich Zeitintervalle wie eine Minute Gehen, 15 Sekunden Laufen, eine Minute Gehen, erneut 15 Sekunden Laufen an“, sagt der Laufexperte. Von Trainingstag zu Trainingstag baut man die Intervalle zunächst um 15 Sekunden und nach zwei Wochen jeweils um eine Minute aus. Die einminütige Gehpause hält man bei, bis man die fünf Kilometer durchlaufen kann. Wer mag, hängt dann alle zwei bis vier Wochen einen Kilometer dran. Mit der Zeit verbessert sich so die Kondition, ohne dass man sich überlastet. „Mit dieser Methode kann man es schaffen nach sechs Monaten zehn Kilometer durchzulaufen“, sagt der erfahrene Laufexperte.

Tipp 5: Laufen ohne Schnaufen

Mit der richtigen Intensität zu trainieren, ist eine Wissenschaft für sich. Laufanfängern empfiehlt Fritz vor allem, ihr Körperempfinden als Anhaltspunkt zu nehmen und sich an der sogenannten Borg-Skala zu orientieren. Diese bewertet das individuelle Belastungsempfinden um nach Anstrengungsgrad und Luftnotgrad den richtigen Trainingsgrad zu bestimmen. „Richtig trainiert man, wenn man beim Laufen etwas außer Atem ist und die Belastung als etwas anstrengend erlebt, man etwas schwitzt und seinen Puls spüren kann“, sagt Fritz. Ein weiterer Anhaltspunkt: Beim Laufen sollte man noch Fünf-Wort-Sätze sprechen können. Nach dem Training sollte sich eine angenehme Erschöpfung einstellen.

Tipp 6: Pulsuhr als Motivator nutzen

Auch wenn Training also ohne Pulsuhr funktioniert Tecknikfans und Laufambitionierte empfinden es dennoch oft als motivierender mit dem technischen Helfer zu trainieren. Dazu sollte man zunächst seine maximale Herzfrequenz berechnen. Die Faustformel für Männer: 220 minus Lebensalter ergibt die maximale Herzfrequenz (Zahl der Pulsschläge pro Minute). Bei Frauen errechnet sich der Wert aus 230 minus Lebensalter. Zu Beginn sollte man in einem Korridor zwischen 70 und 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz trainieren“, sagt Fritz. Später kann man sich zwischen 75 und 85 Prozent belasten.

Tipp 7: Alte Laufschuhe im Keller lassen

„Wer laufen will, sollte gute Laufschuhe haben und nicht in Sneakers oder sportlich aussehenden Straßenschuhen auf die Piste gehen“, sagt Fritz. Er empfiehlt, sich im Fachgeschäft beraten zu lassen. Dort sind Laufstilanalysen und Lauftypbestimmungen inklusive. Grundsätzlich sollten die Schuhe mindestens so lang sein, dass der dicke Zeh im Stehen eine Daumenbreite Platz nach vorne hat. Die Schuhe sollten zudem leicht sein und die Stoßbelastung dämpfen, die bei jedem Laufschritt vom Spunggelenk über die Knie- und Hüftgelenke bis auf die Wirbelsäule wirken. Bei Schuhen, die ein bis zwei Jahre alt sind, werden die Kunststoffe in der Sohle mit der Zeit immer härter und verlieren ihre dämpfenden Eigenschaften, auch wenn sie nicht getragen werden.

Tipp 8: Läuferoutfit checken

Wer Sport treibt, wird warm. Darum sollte man sich so kleiden, dass man auf den ersten ein bis zwei Kilometern eher etwas fröstelt, rät der Experte. Baumwoll-Shirts beliebter Sportmarken sind zum Laufen ungeeignet. „Sie kleben nach kurzer Zeit am Körper, weil sie den Schweiß nicht nach außen abtransportieren“ sagt der Sportmediziner. Er empfiehlt leichte atmugsaktive Funktionskleidung. Die derzeit in vielen Discountern angebotene Sportlerkleidung ist preiswert und erfüllt laut Fitz diesen Zweck.

Tipp 9: Gesund essen

Freizeitläufer benötigen keine ausgeklügelten Ernährungspläne. Fritz empfiehlt eine ausgewogene Ernährung, wie sie beispielsweise nach Art der mediterranen Küche. Diese orientiert sich an ballaststoffreicher Kost, wenig Fleisch und mehr pflanzlichen Fetten. Zwei bis drei Stunden vor dem Sport sollte man nichts essen, sonst droht Aufstoßen, Magenbeschwerden und Seitenstechen. Wer Sport machen und Kilos verlieren möchte, sollte darauf achten, dass er täglich rund 500 Kilokalorien weniger isst und trinkt, als er verbraucht. Vor allem sollte der Kalorienverbrauch durch das Laufen nicht überschätzt werden. Als grobe Faustregel gilt: Pro Kilometer Gehen oder Laufen verbrennt der Körper 1 Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht. So verbraucht eine 70 Kilo schwere Person auf 10 Kilometer 700 Kilokalorien. Laufend gelingt es ihr lediglich in kürzerer Zeit.

Tipp 10: Zur richtigen Zeit, die richtige Menge trinken

Wer läuft, verliert Flüssigkeit. Diesen Flüssigkeitsverlust gilt es zur richtigen Zeit auszugleichen. Am besten geht das, indem man sich einmal vor und nach dem Lauf wiegt. „Die Gewichtsdifferenz zeigt an, wieviel Flüssigkeit man durch das Schwitzen verloren hat und wieder zuführen sollte“, sagt Fritz. Wer nach dem Lauf beispielsweise ein Kilo leichter ist, sollte innerhalb von zwei bis drei Stunden nach dem Training einen Liter trinken. Dafür empfiehlt sich Wasser – auch wenn Energy- und Sportlerdrinks bei manchem beliebter sind. „Für Hobbysportler sind sie absolut unnötig“, sagt Fritz.

Tipp 11: Nach Corona und anderen Infekten Sportpause einlegen