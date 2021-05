Tipp 4: Die richtige Balance

Zwischen Krafttraining und den Laufeinheiten sollte eine Balance bestehen. Wer nur läuft und nicht einmal fünf Prozent seiner Trainingszeit in das Krafttraining investiert, darf keine großen Erfolge beim Muskelwachstum erwarten. Je nachdem, was Ihr persönliches Ziel ist, sollten sich Lauftraining und Krafttraining in Waage halten.