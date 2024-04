Tipps für Einsteiger und Hobby-Läufer Wie finde ich den passenden Laufschuh?

Im Frühjahr steigen viele Hobby-Läufer wieder ins regelmäßige Training ein. Joggen ist nach Wandern und Tanzen die am häufigsten betriebene Sportart in Deutschland. Rund 39 Prozent der 14- bis 64-Jährigen gaben 2023 gegenüber dem Institut für Demoskopie Allensbach an, häufig oder mindestens hin und wieder zu joggen. Die Beliebtheit des Sports könnte auch mit den geringen Voraussetzungen zusammenhängen, die er mit sich bringt: Läufer müssen nur ihre Schuhe schnüren und los geht‘s – so zumindest die Idee. In der Praxis kommen allerdings schnell zusätzliche Anforderungen hinzu, auch bei der Ausstattung. Allen voran der Laufschuh beeinflusst das Sporterlebnis erheblich.