Tipps von Ex-Profi Sabrina Mockenhaupt Diese Fehler sollte ein Hobbyläufer vermeiden

„Ich empfehle jedem, Abwechslung in sein Training zu bringen. Einmal in der Woche sollte man eine Tempoeinheit machen, also etwas schneller laufen, einmal ein bisschen länger laufen. Acht bis zehn Kilometer reichen in der Regel für eine Einheit, zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Das wären aus meiner Sicht die perfekten Parameter. Ich würde zudem jedem empfehlen, in der Streckenauswahl zu variieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als jeden Tag die gleiche Runde zu laufen. Der Körper gewöhnt sich dann auch an diese Belastung. Neue Reize verbessern die Zeiten. Das kann die Streckenführung sein, das können Intervalle sein oder mal zwischendurch ein Berglauf. Die hasse ich zwar selbst. Aber die helfen.“