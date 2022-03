Leine, Temperaturen, Regeln : So gelingt das Laufen mit dem Hund

Serie Düsseldorf Laufen ist ein geselliges Vergnügen. Eine Runde mit dem Hund hat einen hohen Wohlfühlfaktor. Ab wann, wie oft und wie das gut gelingt, zeigt dieser Überblick.

Laufen ist so einfach. Und dennoch fällt es uns manchmal schwer. Wer sich mit Freunden zum Joggen verabredet, der pikst seinen inneren Schweinehund an. Auch die Runde mit dem Hund kann großen Spaß machen. Jedoch nur, wenn die Strecke auch zu seinen Bedürfnissen passt. Mit unseren Tipps machen Sie das Laufen mit Hund zum Wohlfühlsport.

Um Verletzungen des Tieres zu vermeiden, empfiehlt sie einen Bauchgurt mit Geschirr für den Hund und eine flexible Leine. „So hat der Hund eine gewisse Freiheit, ist aber unter Kontrolle.“ Für den Menschen sei der Vorteil des Bauchgurts, dass dieser beim Laufen dabei helfe die Arme frei einsetzen zu können. „Und dass der Zug des Hundes an der richtigen Stelle ansetzt und den Menschen nicht in ein Hohlkreuz zieht und dadurch zu einem ungesunden Lauf führt“, so der Tipp von Martin Schlockermann vom Deutschen Verband für Gebrauchshundesportvereine (DVG). Wenn der Hund seinen Menschen beim Joggen nicht zieht, sondern neben ihm herläuft, genüge auch eine Leine, die Läufer locker in der Hand tragen.