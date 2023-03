Erlebnisse beim Joggen Diese Tücken kennt jeder Läufer

Zeit und Raum werden so jedes Mal aufs Neue ein entscheidender Faktor, wenn man auf einen Hundebesitzer zujoggt. Das Hirn arbeitet. Ist der Hund an der Leine? Welche Rasse? Dobermann? Rottweiler? Hat der Halter mich gesehen? Hoffentlich. Hat der Hund mich schon gesehen? Hoffentlich nicht. Wie breit ist dieser Weg? „Der tut nichts, der will nur spielen“, will am Ende jedenfalls kein Jogger hören, wenn er auf gleicher Höhe mit Hasso ist.