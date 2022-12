Fit durch den Winter 15 Tipps fürs Laufen in der dunklen Jahreszeit

Gesehen werden

„Gesehen werden“ ist das Pflichtprogramm für Läufer in der Dunkelheit. Nicht nur in der Stadt, wo Auto- und Fahrradfahrer die Wege kreuzen. Schon mal im dunklen Park mit einem entgegenkommenden Läufer zusammengestoßen? Nein? Glück gehabt.

Es ist dabei nicht erforderlich wie ein Weihnachtsbaum zu leuchten. Ein gut sichtbares leuchtendes Objekt am Leib reicht, um von anderen gesehen zu werden.

Tipp: Diverse Hersteller bieten Leuchtbänder für den Oberarm an. So werden Läufer von hinten und vorne gleichermaßen schon von Weitem gesehen. Ein paar Euro mehr lohnt sich, in ein qualitativ gutes Leuchtband zu investieren.