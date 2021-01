Draußen-Sport : Darauf sollte man beim Joggen im Winter achten

Düsseldorf In Zeiten von Corona haben viele Menschen das Joggen für sich entdeckt. Dabei sollte man gerade im Winter einige Dinge beachten, damit das Training an der frischen Luft auch wirklich gesund und fit macht.

Gerade in Zeiten des Lockdowns, in denen viele Menschen täglich mehrere Stunden vor dem Bildschirm im Homeoffice verbringen, tut es gut, nach Feierabend in die Laufschuhe zu schlüpfen und sich draußen noch etwas auszupowern.