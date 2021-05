Laufanfänger : Joggen als Anfänger – so gelingt der Einstieg in den Laufsport

Joggen als Anfänger – so gelingt der Einstieg in den Laufsport

In Coronazeiten entdecken viele Menschen das Joggen für sich. Doch beim Einstieg in den Laufsport sollten Sie richtig vorgehen. Wir verraten Ihnen, wie Sie als Laufanfänger oder Anfängerin langfristig Spaß mit dem Joggen haben.

Wie fängt man als Anfänger an zu joggen?

Der richtige Einstieg in den Laufsport ist wichtig. Wer von Anfang an zu schnell ist, wird nach kurzer Zeit von Schmerzen geplagt oder könnte sich verletzen. Doch wer zu langsam unterwegs ist, wird wenig Fortschritte sehen und den Spaß am Joggen verlieren.

Am wichtigsten sind die Laufschuhe. Diese haben die Aufgabe, den Aufprall bei jedem Bodenkontakt zu dämpfen, die Fußstellung zu korrigieren und den Fuß zu führen. Neben modernen Laufschuhen mit einer starken Dämpfung gewinnen auch die sogenannten Barfußlaufschuhe oder Minimalschuhe immer mehr an Beliebtheit.

Worauf sollten Lauf-Anfänger achten?

Das bedeutet, während des Laufens sollten Sie nicht nur mit Mühe und Not vorankommen und völlig außer Atem sein. Ist das der Fall, sind Sie zu schnell unterwegs. In dem richtigen Tempo können Sie sich noch mit einem Joggingpartner unterhalten. Notfalls müssen Sie zwischendurch immer wieder Gehpausen einlegen, um eine moderate Laufintensität aufrecht zu erhalten.

Wie joggt man richtig?

Wie viele Kilometer sollte man als Anfänger joggen?

Wie oft sollte man als Anfänger joggen?

Wer eine neue Sportart aufnimmt, ist zu Beginn sehr motiviert und möchte am liebsten täglich trainieren. Experten raten davon ab. Gönnen Sie Ihrem Körper nicht genügend Ruhepausen, ist weder eine Regeneration noch eine Anpassung an eine höhere Leistungsfähigkeit möglich.

Wie schnell sollte ich im Durchschnitt laufen?

Ganz ohne vorherige Tests befinden Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit in der „grünen Pulszone“, wenn Sie Ihr Joggingtempo für mehrere Minuten durchhalten können, ohne völlig außer Atem zu sein. Langfristig sind ruhige Dauerläufe am besten für Ihre Fitness und Gesundheit. Nur etwa zehn bis 30 Prozent Ihres Trainings sollte aus intensiveren Trainingsreizen wie aeroben Tempodauerläufen oder Intervalltrainings bestehen.

Was sollte man als Anfänger nach dem Joggen beachten?

In der Regenerationsphase verbessert sich Ihre Leistung – nicht während der Trainingseinheit. Deswegen ist die Zeit nach dem Joggen so wichtig. Diese Regeln sollten Sie beachten:

Motivation fürs Joggen

Laufen hält fit und ist gut für die Gesundheit. So heißt es – und so ist es. Nicht umsonst ist Laufen zu einem beliebten Volkssport geworden und nicht umsonst bezeichnen sich viele sportliche Menschen stolz als Läufer. Joggen kräftigt Körper, Geist und Seele.

Trainingsplan für Anfänger

Als absoluter Laufanfänger werden Sie in kurzer Zeit Erfolge verzeichnen können. Steigen Sie ganz neu in den Sport ein, könnten Sie den folgenden Trainingsplan für Anfänger befolgen, um in acht Wochen mühelos 30 Minuten am Stück richtig joggen zu können.