Wie man in Corona-Zeiten fit bleibt : Die besten Fußballübungen für zu Hause

Düsseldorf So langsam fällt einem die Decke auf den Kopf. Wie soll man den Tag zu Hause rumbekommen? Wie soll man vor allem die Kinder beschäftigen, damit diese nicht komplett unausgeglichen sind? Wir stellen mit „Fit zu Hause“ die besten Übungen zusammen.

Normalerweise – dieses Wort hört man in diesen Tagen ziemlich oft. Normalerweise ist vieles anders. Doch nun ist die Bewegungsfreiheit durch die Coronavirus-Pandemie enorm eingeschränkt und man muss neue Wege finden, um gesund und wenigstens halbwegs entspannt durch die Krise zu kommen. Ein Zaubermittel: Bewegung, ohne Altersbeschränkung. Faul herumsitzen war gestern. Die Lieblingsserie kann man auch später noch gucken. Auch auf begrenztem Platz kann man sich gehörig auspowern und an seiner Fitness schrauben. Dazu braucht man nicht viel mehr als den Willen etwas zu machen. Wie es geht, zeigen wir in unserer neuen Serie: Fit zu Hause!

Bei uns gibt es täglich Bewegung, Fitness und Wissenswertes zum Ansehen und Mitmachen für drinnen und draußen. In der ersten Folge zeigen die beiden Fußball-Jugendtrainer Jan-Peter und Moritz vom SC Hardt in Mönchengladbach, wie man sich auch zu Hause in Form bringen kann. Hier gibt es sechs Übungen, die einen ordentlich aus der Puste bringen. Der Ball steht dabei natürlich immer im Mittelpunkt. Einfach ausprobieren und nicht aufgeben! Jeder bestimmt selbst, wie schnell und oft man die Einheiten wiederholt. Zunächst langsam angehen lassen und nicht überfordern. Das allerwichtigste: Spaß haben! Die kommenden Folgen gibt es dann immer unter rp-online.de/fitzuhause.

Wie gefallen Ihnen und euch die Übungen? Wir freuen uns auf Meinungen, Vorschläge, Kommentare und Beiträge. Schicken Sie uns Fotos oder Videos, wie Sie die Übungen machen, oder welche Tricks Sie anderen dringend empfehlen! Es gibt auch etwas zu gewinnen:

Verlosung