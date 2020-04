Personal Trainer der Bundesliga-Stars : Sieben Übungen von Fitness-Guru Dany Petric

Düsseldorf Sie wollen auch in der Corona-Krise fit bleiben und sich mal wieder so richtig sportlich auspowern? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. In dieser Folge von „Fit zu Hause“ stellt Fitness-Guru Dany Petric sieben Übungen zum Nachmachen vor.

Durch das Coronavirus ist die Bewegungsfreiheit enorm eingeschränkt. Man muss neue Wege finden, um gesund und wenigstens halbwegs entspannt durch die Krise zu kommen. Ein Zaubermittel heißt Bewegung - ohne Altersbeschränkung. Faul herumsitzen war gestern. Die Lieblingsserie im TV kann man auch später noch gucken. Auch auf begrenztem Platz kann man sich gehörig auspowern und an seiner Fitness schrauben. Dazu braucht man nicht viel mehr als den Willen, etwas zu machen. Wie es geht, zeigen wir in unserer Serie: Fit zu Hause!

Bei uns gibt es täglich Bewegung, Fitness und Wissenswertes zum Ansehen und Mitmachen für drinnen und draußen. Dieses Mal zeigt uns Dany Petric gute Übungen dafür, um auch ohne Besuch im Fitnessstudio fit zu bleiben. Der 31-Jährige ist der Fitness-Guru der Fußballprofis und kann auf einen breiten Kundenstamm in der Bundesliga blicken. Gladbachs Jonas Hofmann, Fortunas Matthias Zimmermann oder Bremens Leonardo Bittencourt zählen zu seinem Klientel. Auch Gladbachs Alassane Plea und Dortmunds Nico Schulz waren bereits zu Gast.

Doch in dieser Episode „Fit zu Hause“ geht es nicht um die Fußballprofis, sondern um Sie. Petric zeigt sieben Übungen, die Sie ganz leicht zu Hause nachmachen können. Sie absolvieren so innerhalb kürzester Zeit ein tolles Ganzkörpertraining. Eine lange Vorbereitung ist nicht notwendig. Einfach ausprobieren und nicht aufgeben. Lassen Sie es zunächst langsam angehen und überfordern Sie sich nicht. „Wenn Sie die vorgegebenen Wiederholungen nicht schaffen, machen Sie weniger. Das Wichigste ist, dass Sie sich wohlfühlen“, sagt Petric. Der Fitnesstrainer bietet zudem während der Corona-Krise Onlinekurse an.