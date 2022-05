Politiker vertritt den Süden : Süd-Wahlsieger Blumenrath plant für die Zeit im Landtag

Düsseldorf Der Werstener wird für sein Landtagsmandat seinen Sitz im Stadtrat und den stellvertretenden Fraktionsvorsitz aufgeben. Er sieht seinen Stadtteil aber in der Politik weiterhin gut vertreten.

CDU-Politiker Peter Blumenrath ist am Wochenende neu in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt worden – und trifft nun die Vorkehrungen für die kommenden Monate und Jahre. Er verteile das Fell des Bären nicht, bevor dieser erlegt sei, sagt der 37-Jährige – deshalb hat er erst den Wahlausgang abgewartet, ehe er konkrete Entscheidungen getroffen hat.

Blumenrath ist unter den vier direkt gewählten Düsseldorfer CDU-Landtagsabgeordneten der Einzige, der neu im Parlament ist. Seinen Wahlkreis hatte in den vergangenen Jahren Peter Preuß (ebenfalls CDU) vertreten, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. „Ich freue mich natürlich riesig über diese neue Aufgabe, aber ich war auch sehr gerne Vorsitzender des Düsseldorfer Umweltausschusses“, sagt er.

Dass dem Politiker sein Stadtteil so am Herzen liegt, hat auch mit einer gewachsenen innigen Verbundenheit zu tun: Blumenrath hat noch nie die Adresse gewechselt (außer für Wehrdienst und Studium), lebt in dem Werstener Haus seiner Eltern, das er von ihnen übernommen hat. „Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht etwas langweilig, aber ich finde es wirklich schön hier.“