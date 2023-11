Soll Falschgeld in Umlauf gebracht haben Festgenommener springt in Baden-Württemberg aus Fenster von Arztpraxis und stirbt

Ein von der Polizei festgenommener Mann ist im baden-württembergischen Rastatt aus dem Fenster einer Arztpraxis gesprungen und gestorben. Wie das Landeskriminalamt in Stuttgart und die Polizei in Offenburg am Freitag mitteilten, wurde der 43-Jährige am Montag in Baden-Baden vorläufig festgenommen. Er stand demnach im Verdacht, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.