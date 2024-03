Hundertmal stärker als Morphin Was ist Fentanyl und warum ist es so gefährlich?

Als Schmerzmittel verschrieben hatten stark wirksame synthetische Opioide wie Fentanyl in den USA und Kanada in den vergangenen Jahren Hunderttausende in die Abhängigkeit geführt und die Zahl der Drogentoten emporschnellen lassen. Auch in Deutschland wird Heroin bereits mit lebensbedrohlichen synthetischen Opioiden gestreckt. Im Bundesmodell-Projekt RaFT der Deutschen Aidshilfe wurden im letzten Jahr 3,6 Prozent von 1.401 Heroin-Proben positiv auf die Beimengung getestet. Nach Einschätzung des Landeskriminalamts (LKA) in Nordrhein-Westfalen wird sich Fentanyl jedoch nicht so epidemisch ausbreiten wie in den USA. Das könnte allerdings kippen, wenn auf dem Drogen-Schwarzmarkt ein Ausfall an Heroin kompensiert werden müsste: „Ein solcher Mangel könnte aufgrund der seit April 2022 reduzierten Opium-Produktion in Afghanistan entstehen“, heißt es in einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul an den Düsseldorfer Landtag. Und: Das Kriminaltechnische Institut des LKA beobachte bereits einen Rückgang des Wirkstoffgehalts in den sichergestellten Heroinzubereitungen. Es kommt also auch darauf an, ob die Drogenkartelle den Rückgang in der Heroinproduktion in Afghanistan zukünftig ausgleichen können, oder nicht.