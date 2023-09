Kopfschmerzexpertin Dagny Holle-Lee „Botox wirkt sehr gut gegen Migräne“

Interview · Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Migräne. Sie ist nicht heilbar, und schnelle Therapielösungen gibt es in der Regel nicht. Was Betroffene tun können, warum bei Kindern die Diagnose besonders schwer ist. Und warum die Krankheit auch eine Chance sein kann.

22.09.2023, 09:02 Uhr

Foto: Oliver Killig/dpa Foto: dpa-tmn/Oliver Killig

Von Regina Hartleb

Frau Professor Holle-Lee, ich habe im Urlaub einmal auf knapp 3000 Meter Höhe in einer Hütte übernachtet und dachte dort, mein Kopf platzt. Anderen erging es ebenso. Hatten wir alle Migräne?