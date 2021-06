Nach Urteil: Experten warnen vor Schwarzarbeit : Ausländische Pflegekräfte: So geht es legal

Millionen werden daheim gepflegt. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts stellt Familien vor unlösbare Aufgaben. Juristen warnen: Schwarzarbeit kann teuer werden. Die Verbraucherzentrale sagt, welche Möglichkeiten es für eine legale Beschäftigung gibt.

Patientenschützer sprechen von einem Tsunami für Familien: Und tatsächlich hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Vergütung der Pflegekräfte gravierende Folgen. Es bekräftigt, dass auch ausländische Kräfte Anspruch auf Mindestlohn haben. Zugleich stellt es betroffene Familien vor gravierende Probleme. Experten erwarten, dass viele nun in die Schwarzarbeit flüchten - und warnen davor.

Was hatte das Gericht entschieden? Arbeitnehmern, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, steht der gesetzliche Mindestlohn zu - und das auch für Bereitschaftsdienstzeiten. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil (5 AZR 505/20). Geklagt hatte eine Pflegerin aus Bulgarien, die eine Berliner Seniorin 2015 in deren Wohnung betreut und dort auch gewohnt hat. Sie erhielt im Monat 1560 Euro brutto. Sie klagte nun auf Zahlung des Mindestlohns für 24 Stunden täglich, insgesamt 42.636 Euro für sieben Monate, da sie 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche gearbeitet habe oder in Bereitschaft gewesen sei. Die Klägerin war für die Betreuung der Seniorin und des kompletten Haushalts zuständig.

Wie viele Familien sind betroffen? In Deutschland werden rund drei Millionen Bürger daheim gepflegt. Der Bundesverband der Betreuungsdienste (BBD), in dem mehr als 240 Dienste organisiert sind, schätzt, dass aktuell bis zu 300.000 Familien Leistungen der osteuropäischen 24-Stunden Betreuungskräfte nutzen. „Diese Zahlen spiegeln die Versorgungslücke in der Altenpflege. Plätze in der stationären Pflege sind kaum zu bekommen, das betreute Wohnen ist keine Alternative, da vielfach keine umfassende Betreuung und Pflege angeboten wird“, sagt BBD-Chef Thomas Eisenreich.

Ab wann gilt das Urteil? „Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts gilt ab sofort, wenngleich es viele betroffene Familien vor unlösbare Aufgaben stellt“, sagte Yannik Beden, Jurist bei der Kölner Arbeitsrechts-Sozietät Hille Beden.

Was ist, wenn Familien die Schwarzarbeit weiter zulassen? Die Verbraucherzentrale NRW schätzt, dass etwa 85 Prozent der Betreuungskräfte schwarz arbeiten. Der Betreuungsdienste-Verband geht davon aus, dass die Zahl steigt. „Ich gehe davon aus, dass nun viele Haushalte in die Schwarzarbeit flüchten. Viele Haushalte werden die Pflegekräfte weiter beschäftigen wie bisher und hoffen, dass diese nicht klagen“, sagt Eisenreich. Jurist Beden warnt: „Familien, die eine Pflegekraft schwarz beziehungsweise scheinselbständig beschäftigen, gehen ein Strafbarkeitsrisiko ein. Denn die rechtswidrige Beschäftigung bedeutet einen ganzen Strauß von Tatbeständen. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und das Sozialversicherungsrecht können mit hohen Bußgeldern geahndet werden.“ Auch finanziell kann Schwarzarbeit teuer werden: „Die Pflegekräfte können wie im behandelten Fall vor dem Bundesarbeitsgericht die Zahlung der Löhne nachfordern, auch die Sozialversicherungen können Beiträge nachträglich geltend machen“, so Beden. „Da geht es rasch um Zehntausende Euro. Bei ausländischen Kräften, die nicht aus der EU kommen, kommen womöglich Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht hinzu.“ Susanne Punsmann von der Verbraucherzentrale NRW weist auf die praktischen Folgen der Schwarzarbeit hin und nennt einen Fall aus der Beratungpraxis: „Kürzlich hatte eine Betreuungskraft einen schweren Autounfall und es stellte sich heraus, dass sie keine Krankenversicherung hat. Da spielen sich oftmals Dramen ab.“

Was kostet eine reguläre 24-Stunden-Pflege? Für viele der osteuropäischen Living-in Kräfte werden derzeit Monatspauschalen zwischen 2500 und 3000 Euro gezahlt, so der BBD. Wenn die Familien nun das Urteil umsetzen müssen und auch die Bereitschaftszeiten zahlen müssen, werden hier rasch Tausende Euro fällig. „Hier ist nun die Politik gefragt, die Finanzierbarkeit ambulanter und umfassender Pflege für alle Familien sicherzustellen“, so der Verband.

Was sollen Familien jetzt tun? Sie müssen die Pflege ihres Angehörigen daheim legal organisieren oder sich um einen Platz in einem Pflegeheim bemühen. „Für die Pflege daheim müssen die Familien ein Kombinationsmodell finden: Die Living-in-Kraft aus Osteuropa könnte dann acht, neun Stunden am Tag abdecken, für die weitere Zeit könnte ein ambulanter Betreuungsdienst engagiert werden oder die Familien springt selbst ein“, so Eisenreich. Theoretisch können in einem Haushalt auch drei Living-in-Kräfte arbeiten, um die 24-Stunden-Pflege abzudecken. „Doch wer hat schon den Platz, drei Mitarbeiter im eigenen Haus unterzubringen?“, fragt Eisenreich. Die Verbraucherzentrale NRW sieht nun mehrere Wege.

Die Familie stellt die Pflegekraft ein Die Familie kann selbst Arbeitgeber werden und die Betreuungskraft anstellen. „Leider ist das mit viel Verwaltungsaufwand verbunden“, sagt Susanne Punsmann. Die Familie muss eine Betriebsnummer beim Arbeitsamt beantragen, die Mitarbeiterin beim Finanzamt und den Sozialversicherungen melden sowie monatlich Abgaben zahlen. „Die Familie muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die Betreuungskraft nur acht Stunden täglich im Einsatz ist und die übrigen 16 Stunden anderweitig abzudecken sind“, so Punsmann weiter. „Wenn die Familie den Mindestlohn für acht Stunden zahlt, kommt sie mit einem Betrag von rund 2300 Euro zuzüglich etwaiger Reisekosten trotz Mindestlohn hin.“ Bei dem Verwaltungsaufwand helfe der Steuerberater oder auch Carifair, ein Projekt der Caritas im Erzbistum Paderborn.

Die Familie beschäftigt eine selbstständige Kraft Ein anderes Modell: Die Familie kauft die Dienstleistungen einer selbstständigen Betreuungskraft ein. „Diese unterliegt nicht dem Mindestlohn und den deutschen Arbeitszeitgesetzen“, beschreibt Punsmann den Vorteil. Der Nachteil: „Die Familien laufen aber schnell Gefahr, dass eine Scheinselbstständigkeit vorliegt und eine Nachversicherungspflicht droht“, so die Verbraucherschützerin. Dann müssen die Familien große Summen nachzahlen. „Daher raten wir von diesem Modell in den meisten Fallkonstellationen ab.“

Was ist von Vermittlungsagenturen zu halten? Punsmann rät, genau hinzusehen. „Betreuungskräfte werden oftmals von Vermittlungsagenturen, die die ausländischen Kräfte entsenden, als 24-Stunden-Pflege beworben.“ Dabei seien die Kräfte im Regelfall aber weder Pfleger (und dürfen daher auch keine medizinischen Pflegeleistungen erbringen), noch dürften sie 24 Stunden arbeiten. Denn dies widerspräche dem deutschen Arbeitszeitgesetz. „Die Vermittlungsagenturen müssen klarer kommunizieren, welche Leistung angeboten wird, nämlich ein Acht-Stunden-Tag.“ Das sei die Botschaft aus dem Urteil. „Dadurch wird für viele, die die Betreuung durch eine ausländische Haushaltskraft für die eierlegende Wollmichsau halten, vielleicht auch eher deutlich, welche Grenzen das Betreuungsmodell hat“, so Punsmann. Es müssen dann an den übrigen 16 Stunden am Tag die Betreuung durch Angehörige, Tagespflege, den ambulanten Pflegedienst oder Minijobber organisiert werden.

Was muss sich politisch ändern? Anwalt Beden sieht auch die Politik gefordert: „Wenn heimische Pflege legal und bezahlbar bleiben soll, muss die Politik etwas tun – etwa, indem sie Bereitschaftszeiten in der häuslichen Pflege anders bewertet und tarifvertraglich absichert.“ Verbraucherschützerin Punsmann betont: „Die Politik muss eine echte Wahlmöglichkeit zwischen Heim und ambulanter Betreuung schaffen. Wir würden es begrüßen, wenn über die Pflegesachleistungen nicht nur der ambulante Pflegedienst, sondern auch eine ausländische Betreuungskraft bezahlt werden könnte.“

(anh)