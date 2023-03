Exoskelette für gelähmte Kinder Leichter von der Hand

Ob Kinder vom Hand-Exoskelett und von Robotik-gestützten Training stärker profitieren als von konventionellen Reha-Maßnahmen, das kann Forschungsleiter van Hedel nicht beantworten. Der Grund: Es gibt kaum Studien. Dafür bräuchte man eine relativ große, einheitliche Gruppe. Die Kinder in der Neurorehabilitation sind aber eine sehr kleine und unterschiedliche Gruppe – ganz anders, als das bei Erwachsenen der Fall ist, wo es beispielsweise viele Schlaganfallpatienten mit relativ ähnlichen Eigenschaften gibt. Allerdings habe sich in einer ersten Studie herausgestellt, so Jan Dittli, „dass vor allem Kinder mit einer starken Einschränkung der Handfunktion in bimanuellen Aufgaben, also Aufgaben, die beide Hände benötigen, vom Gerät profitieren können. Und Kinder, die ohne die Unterstützung des Geräts eher schlecht performen, werden mit dem Hand-Exoskelett besser."