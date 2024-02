EU-Abstimmung Der Führerschein-TÜV für Senioren

Das Statistische Bundesamt hat im Frühjahr 2023 Zahlen vorgelegt, die verschiedene Interpretationen zulassen: Danach waren ältere Menschen 2021 - gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung - seltener in Verkehrsunfälle verwickelt als jüngere. Konkret waren 66.812 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung liegt aber bei 22,1 Prozent. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Menschen im Alter schlicht seltener mit dem Auto unterwegs sind. Zugleich geht aus den Zahlen hervor, dass ältere Autofahrer häufiger die Hauptschuld als jüngere tragen, wenn sie an Unfällen mit Personenschaden beteiligt sind. Der Statistik zufolge waren Menschen ab 65 vergangenes Jahr in mehr als zwei Dritteln dieser Fälle (69 Prozent) die Hauptverursachenden.