Erkrankten ansprechen Essstörungen – Wie können Angehörige helfen?

„Unbedingt! Je ehrlicher, je klarer, desto besser, weil die Betroffenen ein sehr feines Gespür für Echtheit haben“, sagt Sandra Steiner. Sie ist Therapeutin in Bern und berät in ihrer Praxis Betroffene und Angehörige. „Ich würde allen empfehlen, sie einfach in einem guten Moment direkt anzusprechen, mit einer konkreten Beobachtung. Zum Beispiel: „Mir fällt auf, dass du nur noch einen Apfel isst.“ Oder: „Mir fällt auf, dass im Schrank immer die Biskuits verschwunden sind.““ Dabei sollte man „möglichst die eigene Sorge zum Ausdruck bringen, ohne zu werten, ein offenes Ohr haben und auf keinen Fall wegschauen“.