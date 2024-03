Erste Hilfe für die Zähne Was kann ich tun, wenn mein Kind mit rausgebrochenem Zahn vom Spielplatz kommt?

Es ist der Albtraum aller Eltern: Der Sohn oder die Tochter kommt vom Spiel oder Sport nach Hause und hat sich einen Zahn ausgeschlagen. Ob beim Hockey, Handball oder einfach auf dem Klettergerüst am Spielplatz – Unfälle können immer passieren und manchmal auch beim harmlosen Spiel oder einem falschen Schritt unter der Dusche so unglücklich verlaufen, dass man einen Zahn verliert. Eine aktuelle Consumer-Umfrage im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie (DGET) hat ergeben, dass 66 Prozent der Deutschen bereits einmal einen Zahnunfall hatten. Und in etwa ebenso viele Befragte (65 Prozent) wissen nicht, was dann zu tun ist. Ein Experte erklärt die wichtigsten Verhaltensregeln.