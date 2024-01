Fit im Winter Zwiebel und Ingwer – Ranger verrät seine Kältetricks

Reiter: Durch das Zwiebelschalenprinzip. Da erfinde ich das Rad nicht neu, aber das funktioniert einfach total gut.

Man zieht also mehrere dünne Lagen übereinander an und nicht nur eine dicke Jacke. So kann man auch viel besser variieren, gerade wenn man sportlich unterwegs ist. Wenn es mir kalt wird, ziehe ich einfach eine Schicht mehr an.

Grundsätzlich habe ich am Berg schnell trocknende Funktionskleidung als unterste Schicht, darüber einen ganz normalen Pullover, darüber einen Schafwollpullover und als Außenhaut eine Softshell-Jacke - dieses System kann ich super auf die Gegebenheiten anpassen.

Oder, wer es etwas moderner mag: Kurzarmshirt aus Merino-Wolle, langärmeliges Funktionsshirt, Fleecejacke, Primaloft- oder leichte Daunenjacke und Hardshell-Jacke. Da sind der Fantasie grundsätzlich keine Grenzen gesetzt.

Am Hals trage ich lieber einen Schlauchschal statt eines normalen Schals. Der ist angenehm, weil er so dünn ist und passt perfekt. Dann braucht man den Kragen nicht so weit zumachen, dass es unangenehm wird. Und der Schlauchschal schützt trotzdem vor kaltem Wind.