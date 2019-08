Testen Sie Ihr Wissen! : Kennen Sie die größten Zuckerfallen?

Düsseldorf Laut der Organisation Foodwatch, haben die meisten Kinder schon jetzt die empfohlene Zuckermenge für ein ganzes Jahr konsumiert. Dabei wird viel Zucker unbewusst konsumiert. Wissen Sie wie?

Rund 17 Stück Würfelzucker am Tag oder maximal 50 Gramm - das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene. Dadurch soll Krankheiten und Übergewicht vorgebeugt werden können. Für Kinder liegt die Ration niedriger. Mädchen sollten maximal 38 Gramm Zucker oder rund 13 Stück Würfelzucker essen. Jungs sollten nicht mehr als 44 Gramm oder rund 15 Stück Würfelzucker (ein Stück Würfelzucker enthält drei Gramm Zucker). Die Realität sieht jedoch anders aus. Davor warnt die Organisation Foodwatch. Viele Kinder hätten bereits Mitte August ihre von der WHO empfohlene Jahresration Zucker verspeist. Hauptgrund: Der meiste Zucker ist versteckt. Wissen Sie worin? Hier testen Sie Ihr Zuckerwissen: Viel Spaß!