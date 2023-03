Überraschendes Aus Dieses Kult-Kaugummi gibt es nicht mehr zu kaufen

Düsseldorf · Wrigley’s gab es an jedem Kiosk, doch in den vergangenen Monaten suchte man vergeblich danach: Die Produktion des Kult-Kaugummis in Deutschland ist eingestellt worden. Das sind die Gründe.

10.03.2023, 18:36 Uhr

Ein Paket Kaugummis (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer