Gesund und preiswert : Warum man Wirsing immer ohne Deckel kochen sollte

Klassiker in der Winterküche: Der Wirsing. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Andrea Warnecke

Düsseldorf Winterzeit ist Kohlzeit. Der Wirsing erweist sich in der Küche als vielseitig - und ist zudem ein preiswertes und vitaminreiches Gemüse. Er sollte aber nie mit Deckel zubereitet werden.

In Wirsing steckt ähnlich viel Vitamin C wie in Zitronen. Das macht den Kohlkopf zum idealen Wintergemüse, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse.