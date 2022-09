Welthundetag 2022 : Welcher Hund ist der schönste in Gruppe 2?

Foto: Maya Perkow 31 Bilder So schön sind die Hunde aus NRW - Gruppe 2

Düsseldorf In insgesamt fünf Gruppen haben wir jeweils 30 Leserfotos zusammengefasst. Die drei erfolgreichsten Teilnehmer jeder Gruppe werden am Ende am Finalvoting teilnehmen. Die Entscheidung treffen unsere Leser. Wählen Sie nun Ihren Favoriten dieser Gruppe.

Klicken Sie im Folgenden einfach auf die Abstimmung und wählen Sie anschließend Ihren Favoriten unten den 30 Leserfotos der Gruppe 2. Anschließend können Sie über diesen Link wieder zur Übersicht zurückkehren, um Ihre Stimme in den anderen Gruppen abzugeben.

Bitte Beachten Sie: Jeder Teilnehmer hat nur eine Stimme - eine Wahl mit mehreren Optionen ist also nicht möglich. Das Gruppen-Voting endet am Donnerstag, 6. Oktober, um 12 Uhr. Die drei Hunde jeder Gruppe mit den größten Stimmanteilen gewinnen das Voting und ziehen in die Finalgruppe ein.

Was gibt es zu gewinnen?