Vitamin D

ø Tagesbedarf empfohlener Referenzwert Frauen / Männer: 5 μg, über 65 Jahre 10 μg

Funktion: Knochenstabilität, Funktion von Nerven, Muskeln und Herz, sowie Blutgerinnung

Vorkommen: Fettfisch, Käse, Milchprodukte, Eigelb, Unter Sonneneinwirkung wird Vitamin D3 aus körpereigenen Dehydrocholesterin selbst gebildet

besonders reichhaltiges Vorkommen: Lebertran, Bückling, Hering, Matjeshering, Räucheraal, Lachs, Flussaal, Avocado

Anzeichen Mangelerscheinung: Unspezifische Muskel- und Knochenschmerzen, Rachitis (Kinder), Knochenerweichung bei Erwachsenen. Bei UV-Mangel zum Beispiel im Winter ist die Vitamin D- Versorung manchmal nicht ausreichend. Starker Mangel ist in westlichen Ländern selten.

Anzeichen Übersorgung: Störung des Calcium- und Phosphatstoffwechsels, Entkalkung der Knochen und Kalkablagerung in verschiedenen Organen. Schwindel, Übelkeit und Durchfall. In schweren Fällen Schäden an den Nieren.