Weiß, rosé und trocken So mag man Wein in Deutschland

So wuchs der Anteil an weißen Qualitäts- und Prädikatsweinen im vergangenen Jahr um zwei Prozentpunkte auf 66 Prozent. Rosés kletterten um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent. Der Anstieg der Weiß- und Roséweinproduktion ging zulasten der Rotweine, die nur noch 21 Prozent der qualitätsgeprüften deutschen Weine ausmachen. Vor 15 Jahren führte der Rote die Hitliste noch mit 47 Prozent an.