Noch trinkbar? So lange ist eine geöffnete Flasche Wasser haltbar

Dass man am Tag mindestens 1,5 Liter Wasser trinken sollte, ist den meisten Menschen bekannt. Aus diesem Grund haben viele bei sich Zuhause an mehreren Orten Wasserflaschen in greifbarer Nähe stehen: ob neben dem Bett, auf dem Schreibtisch oder im Auto. Oft bricht man mehrere Flaschen gleichzeitig an, die sich dann ansammeln. Doch wie lang kann man eigentlich aus einer angebrochenen Wasserflasche noch trinken?